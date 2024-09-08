«Давно решила — в важные моменты надо рисковать». Соболенко — о триумфе на US Open

Арина Соболенко не проигрывает в этом сезоне на хардовых мэйджорах. Она начала год с победы на Australian Open, которая стала для неё второй в карьере, а сейчас впервые завоевала титул US Open и стала трёхкратной чемпионкой ТБШ. На корте и на пресс-конференции белоруска светилась от счастья и говорила, что все прошлые тяжёлые поражения были не зря. Они были нужны, чтобы в итоге прийти к таким моментам, как эта победа.
«Во втором сете я молилась»
В интервью на корте Арина призналась, что молилась во втором сете — настолько тяжело он складывался. Джессика Пегула отыгралась с 0:3, взяв пять геймов подряд, но в итоге Соболенко смогла переломить ход партии в свою пользу.
— О боже, у меня нет слов. Столько раз мне казалось, что я близка к победе здесь. Это было моей мечтой. Наконец-то я получила этот прекрасный трофей… Это многое значит. Это были сложные две недели. Джессика, я знаю, как тяжело проигрывать финал. Ты показываешь потрясающий теннис, более чем уверена, что однажды ты выиграешь. Может, не один, а больше, но начнём с одного. Во втором сете я молилась, а ты говоришь о том, чтобы я отдала тебе один сет.
— Мы видели ваши слёзы после поражения в финале. Сейчас у вас другие слёзы.
— Я помню все тяжёлые поражения в прошлом году. Это легко звучит, но никогда не отказывайтесь от мечты. Продолжайте мечтать и усердно трудиться. Если вы действительно усердно трудитесь, жертвуете всем ради мечты, однажды она осуществится. Я так собой горжусь. Никогда этого не говорю, но я правда очень горжусь собой, ребята. Горжусь своей командой за то, что что бы ни случилось, в какие бы ситуации мы ни попадали в этом сезоне и до этого, мы смогли их пройти и завоевать эти прекрасные трофеи. Их поддержка — это всё. Вы моя семья, не могу представить свою теннисную или личную жизнь без вас. Я на самом деле очень вас люблю. Не так часто это говорю, но иногда говорю. Я так вас люблю, спасибо, что вы такие. Без вас я бы не была мной. И, как я всегда говорю, вас бы, ребята, тоже не было. Так что пожалуйста!
«Будем много пить!»
— У меня нет слов, не могу сформулировать мысли. Я очень счастлива. Помню все тяжёлые поражения на US Open. Говорят, причины понимаешь позже. Теперь я понимаю. Мне надо было пройти эти тяжёлые уроки, чтобы поднять этот прекрасный трофей. Мне кажется, сейчас я самый счастливый человек в мире.
— Три года назад мы ждали от вас больших свершений. Вы сами ждали больших свершений. У вас не получалось выйти во вторую неделю на мэйджорах. Что изменилось?
— Думаю, я стала ментально очень сильной. Через многое прошла на корте и вне его. Просто поняла для себя, как контролировать эмоции и сохранять уравновешенность на корте. Даже если что-то складывается не по-моему, я просто повторяю про себя: «Арина, давай. Ты через многое прошла. Это просто теннисный матч. Ты можешь справиться с эмоциями, надо просто сосредоточиться на том, что надо сделать для победы. Постепенно всё станет лучше». Думаю, это главная перемена, я поняла, как контролировать эмоции.
— Вы с командой всегда отлично веселитесь. Как будете праздновать?
— Наверное, будем много пить (смеётся).
«Моей целью всегда было вписать нашу фамилию в историю тенниса»
— Матч был очень тяжёлым, она показывала невероятный теннис. Если честно, не ожидала, что она вернётся на такой высокий уровень после того, как я повела 3:0. Очень рада, что смогла удержать свою подачу при счёте 5:3, а затем — сделать брейк. Это придало мне веры, что я смогу закрыть матч в двух сетах. Так что очень, очень сложный матч. И я очень довольна победой.
— Можете чуть больше рассказать о втором сете? Она выиграла пять геймов подряд, о чём думали в тот момент и как оставались сильной ментально?
— Да, она показывала невероятный теннис. Ну, у меня были свои возможности, при 3:1 я подавала, и при 3:0 у меня был брейк-пойнт, но она делала виннеры, показывала очень агрессивный теннис. Казалось, секунда прошла — и уже 3:5, и я подаю. Я думала: ух, вау, она показывает безумный уровень. В тот момент я себе сказала: ладно, просто попробуй удержать свою подачу. Я как бы готовилась к третьему сету, хотела по крайней мере быть уверенной в своей подаче в третьем сете. А потом удержала свою подачу и так давила на неё при 5:4.
— Вы останетесь второй ракеткой мира, но выиграли два титула ТБШ в этом году. Вас беспокоит, что вы не номер один?
— Если честно, я стараюсь не фокусироваться на рейтинге. Не то чтобы я слежу, на каком месте окажусь после турнира. Стараюсь фокусироваться на себе, и я знаю, что если смогу показывать свой лучший теннис на каждом турнире, показывать бойцовский дух в каждом гейме, становиться лучше как игрок и как человек, то однажды надеюсь увидеть себя на вершине рейтинга.
— Это ваш третий титул за карьеру, вы вообще думаете о своём месте в истории спорта?
— Знаете, когда я потеряла отца, моей целью всегда было вписать нашу фамилию в историю тенниса. И горжусь собой каждый раз, когда я вижу своё имя на трофее. Горжусь своей семьёй, что они не отказались от моей мечты и делали всё возможное, чтобы я продолжала. У меня была такая возможность в жизни, это многое значит. Я всегда об этом мечтала и до сих пор не могу поверить, что столько уже достигла.
«Давно решила для себя, что в важные моменты надо рисковать»
— Со стороны кажется, что вы больше всего рискуете в самых важных розыгрышах. Так и есть?
— Я знаю, что надо рисковать, только так я и могу, потому что каждый раз, когда пытаюсь сыграть понадёжнее, мои руки останавливаются, и мяч летит куда-то на трибуны. Ещё давно я решила для себя, что в важные моменты надо рисковать. Надо замахиваться. И если я замахнусь, не останавливая руку, то попаду. Так что это мой единственный вариант.
— В концовке каждого сета были напряжённые моменты, вы в это время вообще думали о прошлогоднем финале или о полуфинале годом ранее?
— Если честно, мне казалось, что я буду постоянно думать о прошлых годах, потому что здесь я получила много тяжёлых уроков. US Open — очень сложный турнир, особенно в прошлом году. Но если честно, сегодня я просто повторяла себе, что это финал US Open. Конечно, надо будет биться изо всех сил, и легко не будет, и мне надо будет приложить усилия, чтобы выиграть. В те моменты я старалась оставаться сильной и повторяла себе, что я через многое прошла и достаточно сильная, чтобы выдержать это давление. Рада, что прошлые года не приходили в голову.
— Вы говорили о том, насколько это тяжёлый период, у вас была и травма, и личная трагедия. Почему выигрыш титула в этом году особенно важен для вас?
— Да, я прошла много испытаний на корте и вне его, и травма ещё, когда я не смогла сыграть на Уимблдоне. Это был новый опыт для меня. К тому же US Open — это особенное место. В прошлом у меня было много тяжёлых поражений, и я всегда надеялась, что однажды смогу завоевать этот прекрасный трофей. Всегда об этом мечтала. Это особенная победа, потому что, несмотря ни на что, я всякий раз возвращаюсь сильнее и учусь. Я никогда не отказывалась от этой мечты. Это многое значит.
«Мы всегда придумываем что-то новенькое. Подпись была, теперь — тату. Что дальше?»
— Как отреагировали на тату Джейсона с тигром на голове? Надеюсь, она временная…
— Нет-нет, постоянная (смеётся)! Если честно, я забыла об этом, но, кажется, в Вашингтоне была одна девочка, моя фанатка. Она поддерживает меня и всегда делала прикольные штуки, связанные с моим именем. И у неё были временные татуировки. Тогда Джейсон пообещал, что, если я выйду в финал, он такую сделает на лбу. Жаль, что не пониже сделал, было бы прикольнее, правда?
И я об этом забыла, а сегодня мы обедали перед матчем, и он мне её показал. Я ему: да ладно! Мы это сделаем! У половины команды тоже были маленькие тигры на руке, и у моих друзей. Прикольно же, правда? Мы всегда придумываем что-то новенькое. Подпись была, теперь — татуировка тигра. Интересно, что дальше. Может, Джейсон волосы покрасит, может, Антон что-то забавное придумает. Типа в розовый или фиолетовый. Почему бы и нет?
— Вы рассказывали, как улучшили резаные и укороченные. Сегодня вы использовали их в ключевые моменты. Теперь это ваш план В, если что-то пойдёт не так, когда вы мощно посылаете мяч и отовсюду делаете виннеры?
— Всегда хорошо иметь в запасе разные варианты. Иногда не лучшим образом чувствуешь себя на задней линии, тогда можно нанести резаный или укороченный удар, или выйти к сетке. Я всегда работаю над тем, чтобы разнообразить игру, и очень рада, что мне хватает смелости использовать эти варианты в ключевые моменты.
Всегда очень важно продолжать становиться лучше. Мне кажется, я ещё больше прессинга оказываю на соперников, когда они видят, что я могу не только мощно бить, но и по-другому сыграть. Всегда буду над этим работать. Надеюсь, однажды вы увидите, как я подаю с выходом к сетке. Не уверена, что достаточно смелая, чтобы это сделать, но, может, однажды попробую такой план С. Надеюсь, он мне никогда не понадобится. Однако в бою все средства хороши.
— У элитных атлетов есть привилегия, они могут ощутить радость победы. О чём думали, когда упали на спину?
— Да, это точно лучшие моменты. Это был один из лучших моментов, столько всего было в голове. Первое — мысли обо всех тяжёлых поражениях в прошлом, и я очень гордилась собой и командой, что, несмотря ни на что, мы смогли вернуться с лучшим теннисом. И что теперь у меня наконец есть этот прекрасный трофей. Не знаю, тяжело описать это чувство. Как будто плачешь, смеёшься, испытываешь все эмоции сразу. Это лучшее чувство. Очень хочу, чтобы каждый мог такое испытать.
Елена Кузнецова