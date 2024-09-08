«Давно решила — в важные моменты надо рисковать». Соболенко — о триумфе на US Open

— Я помню все тяжёлые поражения в прошлом году. Это легко звучит, но никогда не отказывайтесь от мечты. Продолжайте мечтать и усердно трудиться. Если вы действительно усердно трудитесь, жертвуете всем ради мечты, однажды она осуществится. Я так собой горжусь. Никогда этого не говорю, но я правда очень горжусь собой, ребята. Горжусь своей командой за то, что что бы ни случилось, в какие бы ситуации мы ни попадали в этом сезоне и до этого, мы смогли их пройти и завоевать эти прекрасные трофеи. Их поддержка — это всё. Вы моя семья, не могу представить свою теннисную или личную жизнь без вас. Я на самом деле очень вас люблю. Не так часто это говорю, но иногда говорю. Я так вас люблю, спасибо, что вы такие. Без вас я бы не была мной. И, как я всегда говорю, вас бы, ребята, тоже не было. Так что пожалуйста!