Синнер — Алькарас — 2:2. Все «Шлемы» в этом году взяли молодые суперзвезды

Да, в первом гейме он не реализовал три брейк-пойнта (Синнер ушел с 0:40), но это его не сломило. В седьмом гейме он добился своего, а затем смог удержать преимущество несмотря на две двойных ошибки (5:3). Однако в этот момент Фритц испугался своего лидерства и быстро сник (старая проблема 26-летнего американца). Подать на сет не получилось. Тэйлор зачем-то начал выдумывать велосипед и пару раз неудачно сходил к сетке (5:5). А двух оставшихся геймах Синнер даже не дал повода подумать о тай-брейке. При 5:6 американец стал уходить в оборону на своей подаче и быстро поплатился за это. Весь матч Янник не демонстрировал какой-то супертеннис, не выигрывал много чумовых розыгрышей, однако его стабильность решила исход этого финала.