Рыбакина узнала свое место в мировом рейтинге после US Open

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сохранила за собой четвертое место, а Юлия Путинцева поднялась на три позиции, расположившись на 29-й строчке.
Первые две строчки в мировом рейтинге одиночного разряда остались за полькой Игой Швентек и белоруской Ариной Соболенко, тогда как топ-3 замкнула представительница США Джессика Пегула, отбросившая на шестое место свою соотечественницу Кори Гауфф.
Лучшая казахстанская парница Анна Данилина улучшила свое положение на восемь позиций, теперь она 40-я в списке.
Новым лидером рейтинга парного разряда стала Катерина Синякова из Чехии, занимавшая до этого на одну строчку ниже. Бывший первый номер рейтинга новозеландка Эрин Рутлифф теперь находится на второй позиции. На третье место с четвертого взобралась бельгийка Элизе Мертенс.
Напомним, Рыбакина снялась с US Open-2024 на стадии второго раунда, когда должна была сыграть с француженкой Джессикой Понше. Путинцева дошла до 1/16 финала, уступив итальянке Жасмин Паолини. Данилина в паре с россиянкой Ириной Хромачевой оступилась в четвертьфинале.
Победительницей Открытого чемпионата США по теннису стала Соболенко.