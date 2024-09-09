Рыбакина узнала свое место в мировом рейтинге после US Open

Новым лидером рейтинга парного разряда стала Катерина Синякова из Чехии, занимавшая до этого на одну строчку ниже. Бывший первый номер рейтинга новозеландка Эрин Рутлифф теперь находится на второй позиции. На третье место с четвертого взобралась бельгийка Элизе Мертенс.