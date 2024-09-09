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«Не всё потеряно». Виктория Азаренко поддержала Пегулу после поражения в финале US Open

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Виктория Азаренко поддержала третью ракетку мира американку Джессику Пегулу после поражения в финале US Open — 2024.

Источник: Getty Images

Напомним, в матче за титул Пегула уступила соотечественнице Азараенко — второй ракетке мира Арине Соболенко. Встреча завершилась со счётом 5:7, 5:7.

«Было здорово видеть Джессику Пегулу в финале! Самый скромный и крутой человек и игрок! Ещё не всё потеряно, Джесс», — написала Азаренко на своей странице в социальных сетях.

Отметим, это был первый титульный матч на турнире «Большого шлема» для американки. По итогам выступления на Открытом чемпионате США — 2024 Пегула поднялась на рекордную третью позицию в рейтинге WTA.