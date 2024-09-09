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«Историческая победа белорусского спорта». Губерниев — о триумфе Соболенко на US Open

Российский комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал успешное выступление второй ракетки мира Арины Соболенко на US Open — 2024.

Источник: Getty Images

«Соболенко показывает свой уровень. Она молодец, я её поздравляю. Очередная историческая победа белорусского спорта», — приводит слова Губерниева Metaratings.

8 сентября 26-летняя Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. В финале US Open — 2024 она в двух сетах одолела американку Джессику Пегулу — 7:5, 7:5.

26-летняя Арина Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Она впервые в карьере стала чемпионкой US Open. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.