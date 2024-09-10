ВАДА запросило дополнительную информацию по делу Синнера

В августе стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. 23-летний спортсмен доказал, что принял допинг непреднамеренно, и был оправдан. По словам Синнера, запрещенное вещество попало в его организм в результате заражения от члена команды. Фитнес-тренер итальянца купил спрей для лечения порезов, содержащий клостебол, а физиотерапевт им воспользовался, чтобы залечить свою рану на руке. Позже он без перчаток делал массаж Синнеру.