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ВАДА запросило дополнительную информацию по делу Синнера

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) запросило дополнительную информацию по делу первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

Источник: Reuters

«ВАДА все еще изучает полученную от ITIA документацию по делу Синнера, чтобы решить, стоит ли подавать апелляцию. Срок истекает через 21 день с момента получения документации, поступившей на прошлой неделе», — приводит Corriere della Sera слова пресс-секретаря организации Джеймса Фицджеральда.

Ранее сообщалось, что ВАДА не будет оспаривать оправдательное решение по делу итальянского теннисиста.

«Надеюсь, ни одному игроку не придется пройти через это». Синнер продолжает оправдываться.

В августе стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. 23-летний спортсмен доказал, что принял допинг непреднамеренно, и был оправдан. По словам Синнера, запрещенное вещество попало в его организм в результате заражения от члена команды. Фитнес-тренер итальянца купил спрей для лечения порезов, содержащий клостебол, а физиотерапевт им воспользовался, чтобы залечить свою рану на руке. Позже он без перчаток делал массаж Синнеру.

После скандала с допингом первая ракетка мира уволил тренера и физиотерапевта.