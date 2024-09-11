Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рыбакина приняла решение после снятия с US Open

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№ 4) снялась с турнира категории WTA-500, который состоится в Сеуле (Южная Корея) с 16 по 22 сентября, сообщают Vesti.kz.

Источник: Reuters

По информации портала Ubitennis.com приняла такое решение, не до конца оправившись от травмы, полученной на US Open, с которого она также снялась во втором круге соревнований.

Ранее казахстанка, также отказалась от выступления на Олимпиаде в Париже, сославшись на болезнь.

Кроме того, в августе Рыбакина прекратила работу с хорватским тренером Стефано Вуковым, сотрудничество с котором, продолжалось несколько лет. Позже появилась информация, что специалист был отстранен от работы в WTA по неизвестным причинам.