Рыбакина приняла решение после снятия с US Open

По информации портала Ubitennis.com приняла такое решение, не до конца оправившись от травмы, полученной на US Open, с которого она также снялась во втором круге соревнований.
Ранее казахстанка, также отказалась от выступления на Олимпиаде в Париже, сославшись на болезнь.
Кроме того, в августе Рыбакина прекратила работу с хорватским тренером Стефано Вуковым, сотрудничество с котором, продолжалось несколько лет. Позже появилась информация, что специалист был отстранен от работы в WTA по неизвестным причинам.