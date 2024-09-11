Рыбакина опять снялась с турнира. Когда нам хоть что-нибудь объяснят?

Я видела её в последние пару дней, выглядела она неважно. Я много лет вижу её в туре, знаю, как она выглядит, когда счастлива, здорова и хорошо играет. Когда она хорошо играет, на этой поверхности она одна из лучших, если не лучший игрок в мире. Так что с ней происходит, мне кажется, что-то большее, чем мы себе представляем. Это ужасно. Это грустно. Она такой милый человек, с ней так приятно рядом находиться. Мы желаем ей всего наилучшего и надеемся, что она найдёт то, что ей нужно", — приводит слова Стаббс, сказанные в августе, The Tennis Letter.