Карлос Алькарас: Не возражаю против того, чтобы играть в парном разряде на Кубке Дэвиса

«Я обычно не играю в парном разряде, но люблю парные игры. Я всегда думал, что мы с Марселем сможем составить отличную пару на корте, и мы увидели это сегодня в матче, где показали отличный уровень тенниса. Я чувствую себя хорошо физически, это самое главное, поэтому я не возражаю против того, чтобы играть в парном разряде после одиночного», — сказал Алькарас на пресс-конференции.