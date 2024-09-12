Тренер Синнера рассказал, в чем его подопечному еще нужно прибавить

— Определённо в подаче. Она может быть ещё более разнообразной. Мне очень понравился слайс с бэкхенда, который я видел в Нью-Йорке, но он может использовать его ещё эффективнее. Отмечу действия у сетки, смэши, больше вариаций на задней линии, например, изменение высоты или более плотные удары. Ещё многое предстоит сделать.