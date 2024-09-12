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Тренер Синнера рассказал, в чем его подопечному еще нужно прибавить

Тренер итальянского теннисиста Янника Синнера Симоне Ваньоцци высказался о работе, которую его подопечному предстоит проделать.

Источник: Getty Images

— В чём Синнеру ещё нужно прибавить?

— Определённо в подаче. Она может быть ещё более разнообразной. Мне очень понравился слайс с бэкхенда, который я видел в Нью-Йорке, но он может использовать его ещё эффективнее. Отмечу действия у сетки, смэши, больше вариаций на задней линии, например, изменение высоты или более плотные удары. Ещё многое предстоит сделать.

— Для первой ракетки мира это звучит как абсурд.

— В этом и есть наш секрет. Я не привык делать себе комплименты, но если я и могу похвалить себя за что-то, так это за то, что не боюсь вносить изменения в теннис, — приводит слова Ваньоцци Corriere dello Sport.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации. А в минувшее воскресенье итальянец выиграл Открытый чемпионат США.