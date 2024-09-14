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Российская теннисистка Рахимова не сумела выйти в полуфинал турнира в Мексике

В четвертьфинале спортсменка проиграла представительнице Колумбии Камиле Осорио.

Источник: Соцсети

ТАСС, 14 сентября. Россиянка Камилла Рахимова уступила колумбийке Камиле Осорио в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканской Гвадалахаре.

Встреча закончилась со счетом 7:6 (8:6), 6:2 в пользу Осорио. В полуфинале колумбийка сыграет с австралийкой Оливией Гадеки.

Рахимовой 23 года, она занимает 89-е место в рейтинге WTA. Россиянка не выигрывала турниров WTA в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции 2023 года.

Осорио 22 года, в мировом рейтинге она занимает 80-ю позицию. На счету колумбийки два титула WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Уимблдона в 2021 году.

Турнир в Гвадалахаре относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии «хард». Действующей победительницей соревнований является представительница Греции Мария Саккари.