Российская теннисистка Рахимова не сумела выйти в полуфинал турнира в Мексике

Рахимовой 23 года, она занимает 89-е место в рейтинге WTA. Россиянка не выигрывала турниров WTA в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции 2023 года.