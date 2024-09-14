«Абсолютно заслуженно!» Шарапова обошла легенд и стремительно мчится в Зал славы тенниса

Шарапова зачехлила ракетку в 2020-м с 36 титулами WTA и статусом одного из главных символов женского тенниса в новейшей истории. Уже тогда можно было с уверенностью утверждать, что в какой-то момент она попадёт в Зал славы. Там представлены её менее успешные соперницы вроде Ким Клейстерс, Амели Моресмо, Ли На, и есть даже те, кто вообще не выигрывал ТБШ в одиночном разряде. Вопрос состоял лишь в том, сколько времени Марии придётся ждать этого момента. Прошло четыре года, прежде чем Шарапову включили в список кандидатов. У Серены Уильямс данный срок поменьше. Она ушла из тенниса в сезоне-2022, а войдёт в Зал славы в этом году. Но всё-таки достижения американки объективно мощнее, чем у россиянки.