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Янчук считает, что теннисисту Надалю пора завершить карьеру

По мнению заслуженного тренера России, испанец уже не сможет играть на прежнем высоком уровне.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Испанский теннисист Рафаэль Надаль не сможет показывать высокие результаты на крупных турнирах, поэтому ему пора завершить карьеру. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Ранее Надаль снялся с Кубка Лэйвера.

«Я думал, что Надаль сыграет на этом турнире, и его там проводят с почестями, как это было два года назад с [Роджером] Федерером. Не знаю, почему он снялся, может, он еще надеется что-то показать на других турнирах, — сказал Янчук. — Мне кажется, что он уже не сможет играть на былом уровне и добиваться высоких результатов на крупных турнирах, все-таки время не обманешь. Он великий теннисист, внес огромный вклад в развитие и популяризацию спорта, но пора уже завершить карьеру».

Надалю 38 лет, испанец 209 недель был первой ракеткой мира. На счету Надаля 92 победы на турнирах под эгидой организации, в том числе 22 — на турнирах Большого шлема, по этому показателю он уступает только сербу Новаку Джоковичу (24 титула). Надаль является двукратным олимпийским чемпионом: в 2008 году он победил в одиночном разряде, а в 2016 году вместе с Марком Лопесом — в парном. В составе национальной сборной Надаль стал пятикратным обладателем Кубка Дэвиса.