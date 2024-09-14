Янчук считает, что теннисисту Надалю пора завершить карьеру

«Я думал, что Надаль сыграет на этом турнире, и его там проводят с почестями, как это было два года назад с [Роджером] Федерером. Не знаю, почему он снялся, может, он еще надеется что-то показать на других турнирах, — сказал Янчук. — Мне кажется, что он уже не сможет играть на былом уровне и добиваться высоких результатов на крупных турнирах, все-таки время не обманешь. Он великий теннисист, внес огромный вклад в развитие и популяризацию спорта, но пора уже завершить карьеру».