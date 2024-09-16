Россиянка Хромачёва завоевала крупнейший титул в карьере. В этом ей помогла чемпионка ТБШ

Из всех участниц финала наиболее успешной в парном разряде является Данилина. В этом виде бывшая российская, а ныне казахстанская теннисистка дошла до финала Australian Open 2022 года, а на прошлогоднем US Open победила в миксте — статус чемпионки ТБШ ко многому обязывает. Данилина, бывшая 10-я ракетка мира, за карьеру завоевала шесть парных титулов WTA, причём предыдущий — не далее как в июле в Яссах, где её напарницей была та же Хромачёва. Ирина, прежде чем завоевать тот титул с Анной, выиграла четыре парных турнира WTA. Калашникова и Рахимова чуть менее успешны в этом виде тенниса. На двоих у них было девять титулов: шесть завоевала Оксана, три добыла Камилла.