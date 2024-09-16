«Здесь давление ещё больше». Почему Медведеву нравится играть на Кубке Лэйвера

Несмотря на выставочный характер турнира, давление здесь, по словам Медведева, даже выше, чем на других календарных соревнованиях, — именно в силу того, что каждый теннисист отвечает не только за себя, но и за команду. «Командные соревнования всегда несут в себе больше давления. Есть другие ребята, которые поддерживают тебя, и это хорошо, но, если ты начинаешь проигрывать в матче, думаешь: “Как они на меня смотрят? Неужели я действительно сильно проигрываю? Должен ли я сделать что-то лучше?” Так что это большое давление, и ты пытаешься с ним справиться.