«Я не сдамся!» Синнер переманил двух тренеров Джоковича и рассмешил его жену

Сотрудничество действительно получилось успешным. Джокович выиграл 10 ТБШ с сезона-2019. В 2021-м и 2023-м он вообще чуть не собрал календарный «Большой шлем», но поражения от Даниила Медведева и Карлоса Алькараса в финалах US Open и Уимблдона соответственно сорвали великое достижение, которого теннисный мир не видел со времён Рода Лэйвера в 1969 году. И это при том, что Джоковичу уже было далеко за 30 лет. Паничи определённо хорошо работал над его физической подготовкой, так что возраст не стал помехой для серба.