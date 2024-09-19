Котов не смог выйти во второй круг турнира в Китае

В матче первого круга Котов уступил австралийцу Кристоферу О’Коннелу со счетом 4:6, 5:7. Спортсмены провели на корте 1 час 38 минут.
В матче второго раунда О’Коннел сыграет против первой ракетки турнира Лоренцо Музетти.
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российский теннисист Павел Котов не смог пробиться во второй круг турнира категории АТР 250 в китайском Чэнду, призовой фонд которого составляет более 1,1 миллиона долларов.
В матче первого круга Котов уступил австралийцу Кристоферу О’Коннелу со счетом 4:6, 5:7. Спортсмены провели на корте 1 час 38 минут.
В матче второго раунда О’Коннел сыграет против первой ракетки турнира Лоренцо Музетти.