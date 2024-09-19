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Котов не смог выйти во второй круг турнира в Китае

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российский теннисист Павел Котов не смог пробиться во второй круг турнира категории АТР 250 в китайском Чэнду, призовой фонд которого составляет более 1,1 миллиона долларов.

Источник: AP 2023

В матче первого круга Котов уступил австралийцу Кристоферу О’Коннелу со счетом 4:6, 5:7. Спортсмены провели на корте 1 час 38 минут.

В матче второго раунда О’Коннел сыграет против первой ракетки турнира Лоренцо Музетти.