Сафиуллин вышел во второй круг турнира в Китае

Во встрече первого раунда россиянин (8-й номер посева) обыграл итальянца Фабио Фоньини со счетом 6:3, 4:6, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 8 минут.
В следующем круге Сафиуллин сыграет с представителем Китая Шан Цзюнчэном.
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг турнира категории АТР 250 в китайском Чэнду, призовой фонд которого составляет более 1,1 миллиона долларов.
Во встрече первого раунда россиянин (8-й номер посева) обыграл итальянца Фабио Фоньини со счетом 6:3, 4:6, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 8 минут.
В следующем круге Сафиуллин сыграет с представителем Китая Шан Цзюнчэном.