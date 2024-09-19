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Сафиуллин вышел во второй круг турнира в Китае

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг турнира категории АТР 250 в китайском Чэнду, призовой фонд которого составляет более 1,1 миллиона долларов.

Источник: Reuters

Во встрече первого раунда россиянин (8-й номер посева) обыграл итальянца Фабио Фоньини со счетом 6:3, 4:6, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 8 минут.

В следующем круге Сафиуллин сыграет с представителем Китая Шан Цзюнчэном.