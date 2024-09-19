Стали известны пары «Финала восьми» Кубка Дэвиса

«Финал восьми» Кубка Дэвиса пройдет в Малаге с 19 по 24 ноября. Сборные России и Белоруссии были отстранены от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Российские и белорусские спортсмены могут выступать только на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АTP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в качестве нейтральных спортсменов.