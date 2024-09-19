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Стали известны пары «Финала восьми» Кубка Дэвиса

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Определились пары «Финала восьми» Кубка Дэвиса по теннису, который пройдет в испанской Малаге.

Источник: Спорт РИА Новости

Жеребьевка прошла в четверг. Действующие победители турнира итальянцы встретятся с командой Аргентины. Оставшиеся пары выглядят следующим образом:

США — Австралия; Германия — Канада; Нидерланды — Испания.

«Финал восьми» Кубка Дэвиса пройдет в Малаге с 19 по 24 ноября. Сборные России и Белоруссии были отстранены от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Российские и белорусские спортсмены могут выступать только на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АTP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в качестве нейтральных спортсменов.