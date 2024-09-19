Касаткина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Сеуле

СЕУЛ, 19 сентября. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина обыграла американку Хейли Баптист в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сеуле.
Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Касаткиной, посеянной на турнире под первым номером. У Баптист не было номера посева. В четвертьфинале Касаткина сыграет с британкой Эммой Радукану.
Касаткиной 27 лет, она занимает 13-е место в рейтинге WTA. На ее счету семь побед на соревнованиях под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2022). В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.
Баптист 22 года, в рейтинге WTA она занимает 105-ю позицию. На счету американки нет побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема спортсменка не проходила дальше второго круга.
Турнир в Сеуле относится к категории WTA 500, общий призовой фонд турнира составляет $0,9 млн. Действующей победительницей является американка Джессика Пегула. Из россиянок турнир выигрывали Мария Шарапова (2004), Мария Кириленко (2008), Алиса Клейбанова (2010) и Екатерина Александрова (2022).000000.