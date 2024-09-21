Вероника Кудерметова вышла в полуфинал теннисного турнира в Сеуле

СЕУЛ, 21 сентября. /ТАСС/. Россиянка Вероника Кудерметова обыграла Викторию Томову из Болгарии в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сеуле.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Кудерметовой. Обе теннисистки не получили номера посева на турнире. В полуфинале россиянка сыграет против бразильянки Беатрис Хаддад-Майи (3-й номер посева), которая в четвертьфинале победила сестру будущей соперницы Полину Кудерметову (6:2, 6:1).
Кудерметовой 27 лет, она занимает 44-е место в рейтинге WTA. На ее счету два титула под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году. В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.
Томовой 29 лет, она располагается на 54-й позиции мирового рейтинга. В активе спортсменки нет титулов под эгидой WTA. На турнирах Большого шлема представительница Болгарии не проходила дальше второго круга.
Турнир в Сеуле относится к категории WTA 500, общий призовой фонд турнира составляет $0,9 млн. Действующей победительницей является американка Джессика Пегула. Из россиянок турнир выигрывали Мария Шарапова (2004), Мария Кириленко (2008), Алиса Клейбанова (2010) и Екатерина Александрова (2022).