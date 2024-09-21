Вероника Кудерметова вышла в полуфинал теннисного турнира в Сеуле

Кудерметовой 27 лет, она занимает 44-е место в рейтинге WTA. На ее счету два титула под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году. В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.