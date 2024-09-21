Шнайдер победила украинку Костюк и сыграет с Касаткиной в полуфинале турнира WTA в Сеуле

СЕУЛ, 21 сентября. /ТАСС/. Россиянка Диана Шнайдер обыграла украинку Марту Костюк в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сеуле.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:3 в пользу Шнайдер, имеющей на турнире 4-й номер посева. Костюк была посеяна под 5-м номером. В полуфинале Шнайдер сыграет против первой ракетки России Дарьи Касаткиной (1).
Шнайдер 20 лет, она занимает 16-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки три титула под эгидой организации, все они были завоеваны в этом сезоне. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2024 году. На Олимпийских играх в Париже Шнайдер стала серебряным призером соревнований в парном разряде вместе с Миррой Андреевой.
Костюк 22 года, она находится на 18-й строчке мирового рейтинга. В активе украинки один титул WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2024 года.
Турнир в Сеуле относится к категории WTA 500, общий призовой фонд турнира составляет $0,9 млн. Действующей победительницей является американка Джессика Пегула. Из россиянок турнир выигрывали Мария Шарапова (2004), Мария Кириленко (2008), Алиса Клейбанова (2010) и Екатерина Александрова (2022).