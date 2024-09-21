Потапова не согласилась с Кафельниковым по поводу деградации российского тенниса

«Я не согласна. Думаю, что поколение, которое было раньше, всегда считает, что новое будет хуже. Это есть везде — в спорте, музыке. Если послушать наших родителей, то они скажут, что сейчас плохая музыка, — сказала Потапова. — Может быть, мы через 20 лет так же будем говорить. Факт, что теннис меняется, но не считаю, что в худшую сторону».