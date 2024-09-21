Потапова не согласилась с Кафельниковым по поводу деградации российского тенниса

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российский теннис не деградирует, он находится на хорошем уровне, у спортсменов есть шансы поднять его еще выше. Такое мнение ТАСС высказала российская теннисистка Анастасия Потапова.
Победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников ранее в интервью порталу Sport24 заявил, что российский теннис деградирует из-за отсутствия командных соревнований.
«Я не согласна. Думаю, что поколение, которое было раньше, всегда считает, что новое будет хуже. Это есть везде — в спорте, музыке. Если послушать наших родителей, то они скажут, что сейчас плохая музыка, — сказала Потапова. — Может быть, мы через 20 лет так же будем говорить. Факт, что теннис меняется, но не считаю, что в худшую сторону».
«Я считаю, что российский теннис сейчас на неплохом уровне, все-таки у нас в топ-50 входят достаточно много девочек, 7−8, это большой процент. Я считаю, что у нас есть все шансы стать выше, чтобы выше поднять наш теннис», — добавила Потапова.
1 марта 2022 года Международная федерация тенниса из-за ситуации на Украине отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в командных турнирах, а также приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в этих странах.