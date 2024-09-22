Россиянка Касаткина проиграла в финале теннисного турнира в Сеуле

СЕУЛ, 22 сентября. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина уступила Беатрис Хаддад-Майе из Бразилии в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сеуле.
Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:4, 6:1 в пользу бразильской спортсменки, получившей на турнире третий номер посева. Касаткина была посеяна под первым номером.
Касаткина сыграла в пятом финале по ходу нынешнего сезона. Ранее россиянка добиралась до решающего матча в австралийской Аделаиде, Абу-Даби и американском Чарльстоне. В британском Истбурне спортсменка сумела завоевать титул.
Касаткиной 27 лет, она занимает 13-е место в рейтинге WTA — наивысшее среди россиянок. На счету Касаткиной семь титулов WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2022). В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.
Хаддад-Майе 28 лет, она располагается на 17-й позиции мирового рейтинга. В активе спортсменки теперь четыре победы на турнирах WTA. В 2023 году бразильская теннисистка дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции, показав лучший результат на турнирах Большого шлема.
О турнире.
Турнир в Сеуле относится к категории WTA 500, общий призовой фонд соревнований составляет $0,9 млн. Из россиянок ранее турнир в одиночном разряде выигрывали Мария Шарапова (2004), Мария Кириленко (2008), Алиса Клейбанова (2010) и Екатерина Александрова (2022).
В парном разряде победительницами турнира в 2024 году стали россиянка Людмила Самсонова и американка Николь Мелихар-Мартинес. В финале, который прошел ранее в воскресенье, российско-американский дуэт победил японку Мию Като и китаянку Чжан Шуай (6:1, 6:0).
Также в воскресенье россиянка Ирина Хромачева и представительница Казахстана Анна Данилина выиграли турнир в парном разряде в таиландском Хуахине. В матче за титул они оказались сильнее представительницы Гонконга Юдис Чонг и японки Моюки Утидзимы (6:4, 7:5).