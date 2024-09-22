Россиянка Касаткина проиграла в финале теннисного турнира в Сеуле

Хаддад-Майе 28 лет, она располагается на 17-й позиции мирового рейтинга. В активе спортсменки теперь четыре победы на турнирах WTA. В 2023 году бразильская теннисистка дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции, показав лучший результат на турнирах Большого шлема.