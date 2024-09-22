«Лучшей половины для меня просто не существует». История любви Джоковича и Ристич

Невеста также испытывала много эмоций. «Я очень сильно нервничала. Для меня все было немного размыто, потому что я уже вышла к Новаку со слезами на глазах, а когда увидела его, то начала плакать. Я была так счастлива! Наверное, при беременности еще труднее сдержать эмоции. Мне так повезло, что он есть в моей жизни. Лучшей половины для меня просто не существует. Что касается самой свадьбы, то все прошло так, как мы и надеялись. Приехали наши семьи и близкие друзья, чтобы вместе разделить наше счастье. Все было очень трогательно. Мы это никогда не забудем», — говорила Елена.