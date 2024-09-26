«Там происходит ещё много чего». Легенды тенниса жутко встревожились за Елену Рыбакину

Говорят, что Стефано на самом деле приехал на US Open, что он был в Нью-Йорке, готов был продолжать с ней работу, но Лена приняла решение, что всё-таки они расстанутся из-за очень тяжелого… Не хочу громких слов говорить, не совсем корректного отношения к ней наставника. То есть он её всё время «кушал», как говорят люди, которые окружали Лену. За неё заступились уже родители, потому что она не могла никак порвать этот порочный круг. С одной стороны, это тренер, который работал с ней с 17 лет, и она его сама вместе с семьей выбрала. С другой стороны, понятно, они были очень связаны, главные достижения карьеры она завоевала благодаря их совместной работе, и родители настояли на том, чтобы Лена что-то поменяла в теннисной жизни, потому что давление было, и оскорбления, и слова плохие, сказанные в её адрес. Они были постоянно из уст Вукова.