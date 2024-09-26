«Там происходит ещё много чего». Легенды тенниса жутко встревожились за Елену Рыбакину

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина не выходила на корт в сентябре. Представительница Казахстана снялась с турниров в Сеуле, Пекине и пропустит всю азиатскую серию в октябре.
Официально Рыбакина не играет из-за травмы спины, но есть основания предполагать, что у неё серьёзные проблемы вне корта, связанные со взаимоотношениями с бывшим тренером Стефано Вуковым. Легенды тенниса и простые фанаты всерьёз обеспокоены состоянием Елены.
Перед стартом US Open Рыбакина объявила о расставании со своим многолетним тренером Стефано Вуковым, под руководством которого работала пять лет и выиграла все свои 8 титулов на уровне WTA (включая Уимблдон-2022). Решение Елены выглядело неожиданным, но увольнения тренеров — обычное дело для тенниса. Изначально ничего не предвещало тревоги.
27 августа Рыбакина обыграла австралийку Дестани Айаву (6:1, 7:6) в первом круге US Open, но затем неожиданно снялась перед матчем второго раунда с француженкой Джессикой Понше. Елена официально не вышла на корт из-за проблем со здоровьем, но американский журналист Крэйг Шапиро вскоре сообщил, что её бывшего тренера Стефано Вукова отстранили от работы в WTA-туре. В СМИ также активно распространялась информация о скором появление каких-то шокирующих новостей по поводу Елены. Некоторые даже предполагали, что 25-летняя теннисистка объявит о завершении карьеры.
Время шло, но какой-то внятной конкретики по «делу Рыбакиной» общественность не получила. Ситуация изменилась в начале этой недели, когда хоть какими-то деталями поделилась российская журналистка Софья Тартакова.
"Многие не понимают причину подобных проблем со здоровьем. Говорили, что у неё сейчас трудности, проблемы со спиной. Это официальная причина. В течение этого года у неё были проблемы с животом. Но вот как говорят люди, которые с ней не работали, но были причастны к ее профессиональной карьере, сейчас очень большой у нее стресс и это всё психосоматика. Она сейчас совершенно в разобранном состоянии, играть не может. И вот эти все трудности, с которыми она сталкивается, она сталкивается из-за большого очень тяжёлого давления, связанного с её бывшим тренером Вуковым.
Говорят, что Стефано на самом деле приехал на US Open, что он был в Нью-Йорке, готов был продолжать с ней работу, но Лена приняла решение, что всё-таки они расстанутся из-за очень тяжелого… Не хочу громких слов говорить, не совсем корректного отношения к ней наставника. То есть он её всё время «кушал», как говорят люди, которые окружали Лену. За неё заступились уже родители, потому что она не могла никак порвать этот порочный круг. С одной стороны, это тренер, который работал с ней с 17 лет, и она его сама вместе с семьей выбрала. С другой стороны, понятно, они были очень связаны, главные достижения карьеры она завоевала благодаря их совместной работе, и родители настояли на том, чтобы Лена что-то поменяла в теннисной жизни, потому что давление было, и оскорбления, и слова плохие, сказанные в её адрес. Они были постоянно из уст Вукова.
И сейчас она страдает и пытается избавиться от психологических проблем, так что ситуация, конечно, у неё очень непростая, но посмотрим. Я пыталась выяснить, есть ли официально информация о том, что он забанен в WTA-туре, потому что мы обсуждали это несколько месяцев назад, что на него якобы написали репорт и его отстранили от работы. Официально это никто не подтвердил пока что. Это мы узнаем совсем скоро, если он найдёт очередную подопечную, значит этого бана нет. Но по словам Вукова, как он позиционирует себя, никакого бана у него нету. Но это стало большой неожиданностью, что Лена прекратила с ним работать. То есть он приехал в Штаты и был готов продолжать«, — заявила Тартакова в эфире канала “Больше”.
Высказывания Тартаковой активно разошлись по СМИ, в том числе иностранным. Раньше уже говорилось о том, что проблемы с Рыбакиной связаны с тренером. Тартакова это подтвердила и раскрыла подробности. «Есть надвигающееся ощущение плохих новостей» — эти ранее сказанные слова бывшей первой ракеткой мира Энди Роддика, к сожалению, оказались во многом верными.
Любители тенниса и звёзды этого вида спорта встревожены состоянием Елены и желают ей поскорее вернуться на корт, преодолев все трудности.
«Желаю Елене всего наилучшего и надеюсь, что она вернётся здоровой и счастливой», — написала 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Крис Эверт в соцсети Х (ранее Twitter).
«Елена Рыбакина говорит о своих травмах, но послушайте, надо быть дураком, чтобы не понимать, что там происходит ещё много чего. Мы все переживаем за неё. Это теннисистка, которая, возможно, является лучшим игроком в мире, когда находится в пиковой форме», — отметила шестикратная чемпионка ТБШ в паре и миксте Рене Стаббс.
«Вуков был на Открытом чемпионате США. У него была аккредитация. Он был там. Это немного странно. Никто не знает больше, за исключением, может быть, некоторых членов команды. Я думаю, мы узнаем больше в будущем. Но сейчас всё выглядит не очень хорошо», — заявила четырёхкратная чемпионка ТБШ Ким Клейстерс.
Рыбакина не выйдет на корт в октябре. Возможно, Елена досрочно завершит сезон-2024, но есть надежда, что она вернётся на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде (2−9 ноября). Прямо сейчас Рыбакина занимает третье место в чемпионской гонке с 4981 очком. В ближайшее время она потеряет позиции, но всё равно должна остаться в топ-8 и отобраться на Итоговый. Хочется верить, что к тому времени теннисистка решит все свои проблемы и снова порадует публику яркой игрой.
Михаил Георгиев