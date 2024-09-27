Тренер Соболенко высказался о проблемах Рыбакиной

Это, может, и так, но не понимаю, какие могут быть предпосылки. Порой, когда человек заканчивает с кем-то работу, он на эмоциях может написать в WTA, чтобы его отовсюду удалили. Может быть, это была его просьба. Может, они так разругались, что она подошла к WTA и сказала, чтобы убрали его имя, что он ее тренирует. Были свои внутренние дела. Это было в период US Open, не особо хотел писать ему, так как думал максимально оставаться в реальности и внимание держать на своих. Если не будет новостей, напишу Стефано, спрошу, как он.