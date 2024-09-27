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Тренер Соболенко высказался о проблемах Рыбакиной

Тренер второй ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко Антон Дубров в интервью «Чемпионату» ответил на вопросы относительно казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, передают Vesti.kz.

Источник: Depositphotos

 — На «РГ» год назад началась вереница снятий у Елены Рыбакиной — тогда тоже отравилась. Это про ЖКТ или проблемы психологические?

— Мы хорошо общаемся на кортах, но не заходим далеко в каких-то личных вопросах. Травмы, например, не обсуждаются. Что происходит последние месяцы — явно что-то есть. Если захочет, то об этом скажет.

Возможно, мотивация или здоровье. Когда мы встречались на турнирах, она могла себя чувствовать не очень. Просто говорила: «Понижен иммунитет». Ни я, ни кто-то из команды, не знаем. Мы не писали ей лично, так как считаем, что это не совсем правильно.

— Есть слухи о Вукове: якобы его отстранили от тренерской деятельности в WTA. Это внутри тура обсуждается?

— Увидел это в социальных сетях. В туре это не обсуждается. Так как теннис — индивидуальный вид спорта, то команды остаются внутри себя из-за конкуренции. И редко, когда ты заходишь в личное пространство.

Это, может, и так, но не понимаю, какие могут быть предпосылки. Порой, когда человек заканчивает с кем-то работу, он на эмоциях может написать в WTA, чтобы его отовсюду удалили. Может быть, это была его просьба. Может, они так разругались, что она подошла к WTA и сказала, чтобы убрали его имя, что он ее тренирует. Были свои внутренние дела. Это было в период US Open, не особо хотел писать ему, так как думал максимально оставаться в реальности и внимание держать на своих. Если не будет новостей, напишу Стефано, спрошу, как он.

Напомним, ранее Рыбакина снялась с крупного турнира в Китае. Перед этим она не стала выступать на турнире серии WTA 500 в Сеуле (Южная Корея). В мировом рейтинге одиночного разряда казахстанская теннисистка по-прежнему занимает четвертое место.