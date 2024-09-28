Трентон
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соболенко вышла в третий круг турнира в Пекине

Соболенко обыграла таиландку и вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Пекине.

Источник: Lintao Zhang/Getty Images

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Пекине, призовой фонд которого превышает 8,9 млн долларов.

Во встрече второго раунда Соболенко, получившая первый номер посева, обыграла представительницу Таиланда Мананчаю Савангкаев со счетом 6:4, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 16 минут.

В следующем круге вторая ракетка мира сыграет с победительницей встречи Эшлин Крюгер (США) — Лулу Сан (Новая Зеландия, 29-й номер посева).