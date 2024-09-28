Соболенко вышла в третий круг турнира в Пекине

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Пекине, призовой фонд которого превышает 8,9 млн долларов.
Во встрече второго раунда Соболенко, получившая первый номер посева, обыграла представительницу Таиланда Мананчаю Савангкаев со счетом 6:4, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 16 минут.
В следующем круге вторая ракетка мира сыграет с победительницей встречи Эшлин Крюгер (США) — Лулу Сан (Новая Зеландия, 29-й номер посева).