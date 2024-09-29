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Алькарас стал соперником Хачанова по четвертьфиналу турнира в Пекине

Алькарас за 57 минут разгромил голландца Грикспора и вышел на Хачанова, у которого ранее выиграл все три матча на турнирах ATP.

Источник: Getty Images

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Пекине, где его соперником будет россиянин Карен Хачанов.

В ⅛ финала Алькарас за 57 минут разгромил голландца Таллона Грикспора (39-й в рейтинге) со счетом 6:1, 6:2.

Хачанов (27-й) в воскресенье в упорном матче победил аргентинца Франсиско Серундоло — 7:6 (7:4), 7:6 (11:9).

Четвертьфинал между россиянином и испанцем запланирован на понедельник.

Хачанов ранее проиграл Алькарасу все три матча в ATP.

В этом сезоне Хачанов выиграл один турнир (в Дохе), Алькарас — три, в том числе «Ролан Гаррос» и Уимблдон.

Призовой фонд турнира в Пекине превышает $3,7 млн. В прошлом году его выиграл итальянец Янник Синнер.