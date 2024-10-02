Совсем как Шарапова. Юная Мирра ворвётся в топ-20 и сможет получить собаку

«Пока у меня только одна цель — попасть в топ-20, и тогда мама купит мне собаку. Такую цель мы поставили с ней ещё на турнире в Мадриде. Я уже посмотрела, выбрала породу. Я хочу кокер-спаниеля, хотя она достаточно большая. Надо будет это учитывать, ведь с собакой сложно путешествовать. Так что моя цель такая», — призналась россиянка на пресс-конференции ещё по ходу «Ролан Гаррос».