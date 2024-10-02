Мирра Андреева: «Когда я с родителями, то чувствую себя еще ребеночком. Но в профессии не ощущаю, что мне всего 17 лет»

— Когда я с родителями, то чувствую себя еще ребеночком. Родители всегда будут любить меня и относиться ко мне так. Но, когда я на корте, тренируюсь или выхожу на матч, я не чувствую разницы между собой и другими игроками. В своей профессии я не ощущаю, что мне всего 17 лет или что я еще подросток, ребенок. Но дома, с родными, конечно, часто чувствую себя маленькой.