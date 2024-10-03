Матч, изменивший мировой теннис: 30 тысяч зрителей, живой поросенок, женщина против мужчины

Зато согласие на встречу дала Маргарет Смит-Корт. На момент 1973 года она была чемпионкой ТБШ и первой ракеткой мира. Все случилось в Рамоне. Вот только победить Корт не смогла — 2:6, 1:6. После этого Риггс снова бросил вызов Кинг: «Я готов играть с ней на грунте, траве, паркете, бетоне, мраморе или роликовых коньках. Я теперь специалист по женщинам». Как только до Билли-Джин дошли новости о поражении коллеги, она наконец-то нашла мотивацию сыграть с провокатором Риггсом.