Матч, изменивший мировой теннис: 30 тысяч зрителей, живой поросенок, женщина против мужчины

Как только теннис начал активно развиваться и завоевывать популярность в мире, появилась борьба за гендерное равенство. Надо отдать должное всем причастным, потому что в ряде видов спорта даже в 2024 году все еще не так, как хотелось бы некоторым. Сколько споров по поводу мужчин в художественной гимнастике и синхронном плавании, например. Но вернемся к теннису.
Поворотным в борьбе за равные права женщин с мужчинами стал 1973 год. Именно тогда состоялся знаменитый матч под названием «Битва полов». В Хьюстоне выяснить, кто круче, собрались Бобби Риггс и Билли-Джин Кинг. Встреча помогла поднятию призовых у теннисисток. А еще принесла популярность Кинг, которая в дальнейшем использовала ее для разных целей.
До наступления Открытой эры в теннисе любители и профессионалы не пересекались. Функционеры придерживались свободы от финансов. Но в конце 1960-х профи стали играть на топ-турнирах, которые раньше были для них закрыты, а женщины начали получать призовые за участие в соревнованиях. Правда, они были гораздо ниже, чем у парней.
Больше всех это возмущало Кинг. Она даже угрожала создать собственный профессиональный тур, где женщин не будут притеснять в оплате их труда. Постепенно проблема сдвинулась с мертвой точки, но спортсменки все еще получали значительно меньше. Вся эта теннисная заруба происходила на фоне борьбы женщин США за равноправие.
Ригс к этому моменту уже завершил карьеру, начав работать тренером. Играл он только на соревнованиях для ветеранов, в шоу-матчах, а также на деньги с другими теннисистами и любителями гольфа. Бобби было важно зарабатывать и знать, что эта возможность есть и действующих спортсменов. Поэтому американец не стеснялся после начала Открытой эры критиковать организаторов турниров за маленькие призовые.
Когда Риггс узнал о борьбе Кинг и других теннисисток за равные призовые, не смог пройти мимо темы. Он стал публично выступать, заявляя, что ветераны, продолжающие соревноваться, также не должны оставаться без денег. Причина: они демонстрируют еще более крутую игру, несмотря на возраст. В итоге дошло до того, что Риггс бросил вызов любой женщине-теннисистке, пообещав ее обыграть. Самой желанной соперницей для него стала Кинг, но она ему отказала.
Зато согласие на встречу дала Маргарет Смит-Корт. На момент 1973 года она была чемпионкой ТБШ и первой ракеткой мира. Все случилось в Рамоне. Вот только победить Корт не смогла — 2:6, 1:6. После этого Риггс снова бросил вызов Кинг: «Я готов играть с ней на грунте, траве, паркете, бетоне, мраморе или роликовых коньках. Я теперь специалист по женщинам». Как только до Билли-Джин дошли новости о поражении коллеги, она наконец-то нашла мотивацию сыграть с провокатором Риггсом.
Кинг согласилась, потому что не хотела ухудшения шансов на равные призовые. Будущий матч сразу же привлек внимание всех. За право проведения боролись несколько площадок, но победил стадион «Астродом» в Хьюстоне. Матч запланировали показывать во многих странах мира. Рекламодатели выстроились в очередь. В общем, организаторы заработали еще до начала игры. Способствовал такому ажиотажу вокруг «Битвы полов» и Риггс, делающий острые заявления в СМИ.
Встреча состоялась 20 сентября 1973 года при 30-тысячной аудитории на стадионе. Играли мужской формат до победы в трех сетах. Кинг сознательно выбрала его, чтобы доказать крутость женщин в затяжных встречах.
Кинг появилась на стадионе на паланкине, а Риггс — в рикше. Перед началом матча теннисисты обменялись подарками. Бобби получил живого поросенка, а Билли-Джин — огромный леденец Sugar Daddy на палочке.
Затем началась игра. Кинг сразу же удивила Риггса, воспользовавшись его плохой формой из-за проблем со здоровьем. Она вместо нахождения у сетки «прилипла» к задней линии и старалась вымотать оппонента. В итоге у нее все получилось. Риггс уступил в трех партиях — 4:6, 3:6, 3:6. На пресс-конференции после встречи американец потребовал реванш, но Кинг дала понять заранее, что при любом исходе матча больше никогда не станет играть с Бобби.
Пока Риггс пытался справиться с поражением, Кинг стала кумиром миллионов женщин. Она не только вдохновляла девушек, но и еще: успевала подписывать спонсорские контракты с разными фирмами, поспособствовала увеличению призовых, стала инициатором запуска первого спортивного журнала для женщин — WomenSports, Женской теннисной ассоциации и профессиональной лиги World Team Tennis, а также основала Фонд женского спорта.
После «Битвы полов» было много разговоров и расследований, что Риггс сознательно уступил Кинг, но все это было уже неважно. Мачт прошел, все получили от него свою выгоду и самое главное — сделали теннис еще более популярным видом спорта.
Автор: Виктория Дмитриева