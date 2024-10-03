Блинкова разгромила Халеп на турнире в Гонконге

В мае 2023 года орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) выдвинул дополнительное обвинение в адрес Халеп, связанное с нарушениями в биологическом паспорте спортсменки, и 12 сентября объявил о ее дисквалификации до 6 октября 2026 года. Румынка оспорила это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), который в марте сократил срок дисквалификации с четырех лет до девяти месяцев. Теннисистке засчиталось временное отстранение от соревнований.