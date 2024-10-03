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Блинкова разгромила Халеп на турнире в Гонконге

Россиянка Блинкова обыграла экс-первую ракетку мира Халеп на турнире в Гонконге.

Источник: Reuters

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Блинкова переиграла бывшую первую ракетку мира румынку Симону Халеп на турнире серии WTA 125 в китайском Гонконге, призовой фонд которого составляет 115 тысяч долларов.

Встреча второго круга между Блинковой (7-й номер посева) и Халеп, которая сейчас идет во второй тысяче мирового рейтинга WTA, завершилась победой россиянки со счетом 6:2, 6:1. Соперницы провели на корте 1 час 4 минуты.

В ¼ финала соревнований Блинкова встретится с первой ракеткой турнира американкой Эммой Наварро.

Халеп ранее на турнире переиграла австралийку Арину Родионову, это была ее первая победа в туре с августа 2022 года. В октябре 2022 года Халеп была временно отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил. Допинг-проба румынки, взятая во время участия в Открытом чемпионате США — 2022, дала положительный результат на запрещенный препарат роксадустат.

В мае 2023 года орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) выдвинул дополнительное обвинение в адрес Халеп, связанное с нарушениями в биологическом паспорте спортсменки, и 12 сентября объявил о ее дисквалификации до 6 октября 2026 года. Румынка оспорила это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), который в марте сократил срок дисквалификации с четырех лет до девяти месяцев. Теннисистке засчиталось временное отстранение от соревнований.