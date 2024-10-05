Алькарас вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае

Во встрече второго раунда третий сеяный турнира Алькарас одержал победу над представителем Китая Шан Цзюньчэнем со счетом 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 16 минут.
В следующем круге Алькарас сыграет с китайцем У Ибином.
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 9 миллионов долларов.
Во встрече второго раунда третий сеяный турнира Алькарас одержал победу над представителем Китая Шан Цзюньчэнем со счетом 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 16 минут.
В следующем круге Алькарас сыграет с китайцем У Ибином.