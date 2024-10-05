СМИ: Синнер сделал предложение Калинской

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер сделал предложение российской теннисистке Анне Калинской, сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на итальянский еженедельник DiPiu.
По информации издания, 23-летний спортсмен сделал предложение 25-летней россиянке на вечеринке в Нью-Йорке (США), Калинская ответила согласием.
В сентябре Синнер в Нью-Йорке в финале мужского одиночного разряда победил американца Тейлора Фрица и стал первым итальянцем, выигравшим US Open. Калинская поддерживала своего бойфренда с трибуны и после окончания матча поцеловала его в губы.
Ранее итальянские СМИ предполагали, что теннисисты начали встречаться с начала этого года. В мае Синнер подтвердил информацию о том, что находится в отношениях с Калинской.
Синнер является победителем Открытого чемпионата Австралии и US Open, всего он выиграл 16 трофеев в одиночном разряде. Калинская — 14-я ракетка мира, она не выиграла ни одного турнира под эгидой WTA в карьере.