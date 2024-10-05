СМИ: Синнер сделал предложение Калинской

В сентябре Синнер в Нью-Йорке в финале мужского одиночного разряда победил американца Тейлора Фрица и стал первым итальянцем, выигравшим US Open. Калинская поддерживала своего бойфренда с трибуны и после окончания матча поцеловала его в губы.