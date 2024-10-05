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СМИ: Синнер сделал предложение Калинской

Corriere dello Sport: первая ракетка мира Синнер сделал предложение Калинской.

Источник: Matthew Stockman/Getty Images

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер сделал предложение российской теннисистке Анне Калинской, сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на итальянский еженедельник DiPiu.

По информации издания, 23-летний спортсмен сделал предложение 25-летней россиянке на вечеринке в Нью-Йорке (США), Калинская ответила согласием.

В сентябре Синнер в Нью-Йорке в финале мужского одиночного разряда победил американца Тейлора Фрица и стал первым итальянцем, выигравшим US Open. Калинская поддерживала своего бойфренда с трибуны и после окончания матча поцеловала его в губы.

Ранее итальянские СМИ предполагали, что теннисисты начали встречаться с начала этого года. В мае Синнер подтвердил информацию о том, что находится в отношениях с Калинской.

Синнер является победителем Открытого чемпионата Австралии и US Open, всего он выиграл 16 трофеев в одиночном разряде. Калинская — 14-я ракетка мира, она не выиграла ни одного турнира под эгидой WTA в карьере.