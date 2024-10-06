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У Эммы Радукану забрали автомобиль «Порше», полученный за победу на US Open — 2021

54-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану лишилась автомобиля Porsche, полученного за победу на US Open — 2021.

Источник: Getty Images

Спортсменке пришлось вернуть машину из-за невысоких результатов в последнее время.

«У Эммы больше нет Porsche. Они забрали его обратно. Раньше он занимал почётное место в её доме», — приводит слова представителя команды Радукану Tennis Infinity.

Напомним, Радукану после проигранного первого сета отказалась от продолжения борьбы в матче с россиянкой Дарьей Касаткиной в четвертьфинале турнира в Сеуле (Южная Корея). После этого она снялась с турнира категории WTA-1000 в Пекине. После победы на Открытом чемпионате США в 2021 году британка не выиграла ни одного турнира уровня WTA.