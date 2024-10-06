16-летний казахстанец выиграл шестой титул в карьере и вошел в топ-10 мирового рейтинга

Это уже шестой трофей казахстанца в одиночном разряде на турнирах серии ITF Juniors. Ранее воспитанник карагандинской школы тенниса побеждал в Таиланде (J300), Корее (J300), Египте (J100), Грузии (J60) и Караганде (J60).