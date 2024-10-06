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16-летний казахстанец выиграл шестой титул в карьере и вошел в топ-10 мирового рейтинга

В столице Китая завершился престижный юниорский турнир ITF J300 BEIJING 2024 CHINA OPEN.

Источник: ktf.kz

Первая ракетка Казахстана до 18 лет, 15-я ракетка мира юниорского рейтинга Амир Омарханов в финале одержал волевую победу над британцем Оливером Бондингом (19 ITF Juniors).

Стартовый сет на тай-брейке остался за Оливером, в двух последующих партиях Амир взял верх — 6:0, 6:4.

Это уже шестой трофей казахстанца в одиночном разряде на турнирах серии ITF Juniors. Ранее воспитанник карагандинской школы тенниса побеждал в Таиланде (J300), Корее (J300), Египте (J100), Грузии (J60) и Караганде (J60).

Благодаря успеху в Пекине, Амир уже завтра в обновленном мировом юниорском рейтинге ITF войдет в топ-10.