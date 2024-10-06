Янник Синнер одержал волевую победу над Этчеверри в 3-м круге «Мастерса» в Шанхае

Матч продолжался 2 часа 41 минуту. Итальянский теннисист выполнил 12 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовали 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету его соперника 11 эйсов, одна двойная ошибка и один выигранный брейк-пойнт из пяти.