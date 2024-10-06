Финал «тысячника» в Китае решил судьбу Рыбакиной

В финале 20-летняя американка разгромила чешку Каролину Мухову (49-й номер рейтинга) со счетом 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час 17 минут. Гауфф выполнила шесть подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Муховой два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырех.
По итогам турнира в Пекине Кори вернется в топ-5 мирового рейтинга и станет четвертой ракеткой мира. Титул в китайской столице стал для американки восьмым в карьере и вторым в 2024 году после трофея в новозеландском Окленде.
Отметим, что американка сдвинет казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину, которая опустится на пятое место в рейтинге. Она из-за проблем со здоровьем снялась с ряда осенних турниров, в том числе и с соревнования в Ухани. Последний матч она провела 28 августа на US Open.