Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финал «тысячника» в Китае решил судьбу Рыбакиной

Шестая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф стала чемпионкой на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай), передает Vesti.kz.

Источник: Reuters

В финале 20-летняя американка разгромила чешку Каролину Мухову (49-й номер рейтинга) со счетом 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час 17 минут. Гауфф выполнила шесть подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Муховой два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

По итогам турнира в Пекине Кори вернется в топ-5 мирового рейтинга и станет четвертой ракеткой мира. Титул в китайской столице стал для американки восьмым в карьере и вторым в 2024 году после трофея в новозеландском Окленде.

Отметим, что американка сдвинет казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину, которая опустится на пятое место в рейтинге. Она из-за проблем со здоровьем снялась с ряда осенних турниров, в том числе и с соревнования в Ухани. Последний матч она провела 28 августа на US Open.