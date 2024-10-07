Калинской не помешали переносы из-за дождя в Ухане. А Потапова сотворила камбэк

Но вот вдруг проблемы возникли у Ястремской: гейм при 5:2 она проиграла под ноль, так как действовала слишком осторожно, била мягко, а чуть обостряя, отправляла мяч в аут. То же случилось с Даяной и при 5:4 — только на этот раз она не реализовала два сетбола. Стоит отдать должное Андреевой за её стойкость и надёжное удержание мяча. В итоге Эрика смогла отыграться с 2:5 до 7:5 и забрать стартовый сет.