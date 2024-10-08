Медведев — лучший игрок своего поколения. В другую эпоху он стал бы лидером мужского тенниса

В свои 28 лет Даниил Медведев является уже зрелым теннисистом — ярким и нестандартным, в чьем активе есть титул на турнире «Большого шлема» и, пусть мимолетное, лидерство в рейтинге ATP. Многие по праву считают Медведева лидером поколения игроков, которым сейчас между 25 и 30 годами. Можно предположить, что в другое время россиянин мог бы добиться куда большего. Но сперва вынужден был сражаться с легендарной «большой тройкой» в лице Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, а теперь противостоять набравшим силу Карлосу Алькарасу и Яннику Синнеру.
«Большая тройка» помешала на старте
Всегда очень тяжело оценивать уровень таланта и мастерства тех или иных игроков. Но цифры показывают, что Джокович, Надаль и Федерер действительно величайшие теннисисты всех времен в плане результатов на «Больших шлемах». Суммарно в их активе 66 трофеев (24 у Джоковича, 22 у Надаля и 20 у Федерера), причем если Роджер карьеру завершил два года назад, а в чудо от израненного Рафы уже, честно говоря, не верится, то Новак и в 37 лет способен на многое.
Не стоит забывать, что серб в прошлом сезоне выиграл три турнира «Большого шлема», а еще в одном играл в финале, а в нынешнем году завоевал золото Олимпийских игр в Париже, продемонстрировав фантастический теннис в финале. Джокович и сам признает, что уже не столь быстро восстанавливается, как прежде, но явно рассчитывает еще побороться за большие титулы.
Нельзя отрицать того факта, что в эпоху доминирования трех суперзвезд, которые к тому же были хороши на всех покрытиях, кому-то еще пробиться на вершину было крайне сложно. Они словно попали под теннисный каток. Особняком стоят, пожалуй, два теннисиста — Энди Маррей и Стэн Вавринка. Оба выиграли по три «Больших шлема», а Маррей еще и сумел стать первой ракеткой мира и дважды олимпийским чемпионом в одиночном разряде. Причем Энди еще и восемь раз играл в финалах «Больших шлемов», где уступал только Новаку и Роджеру. А сколько было поражений в полуфиналах… Не исключено, играй Маррей на пике формы в другую теннисную эпоху, он мог бы рассчитывать на в три, четыре или даже пять раз больший улов супертитулов.
Медведев моложе самого юного из «Большой тройки» Новака почти на девять лет и впервые заявил о себе, когда теннисным легендам уже было за 30. Но все же успел сполна почувствовать силу опытнейших суперзвезд. Именно Надаль остановил Даниила в 2019-м в первом финале россиянина на таком уровне, хотя пятисетовый решающий матч US Open вошел в историю. Затем последовало поражение от Джоковича на Открытом чемпионате Австралии — 2021 и яркая трехсетовая победа над Новаком в финале Открытого чемпионата США — 2021.
Синнер и Алькарас набрали силу не вовремя
Именно тогда Медведев заявил о себе как о реальном претенденте на звание лидера мужского тенниса. В 25 лет в расцвете сил он был чрезвычайно близок к тому, чтобы забрать второй турнир «Большого шлема» подряд, вел у Надаля 2:0 в финале Australian Open-2022, но все же уступил. И эта обиднейшая неудача, похоже, его надломила, помешала блеснуть в том сезоне, пусть он и успел (во многом из-за недопуска Джоковича на ряд крупных турниров из-за статуса вакцинации) подняться на первую строчку рейтинга. Что, кстати, не удавалось больше никому из лидеров его поколения — ни Доминику Тиму, ни Александру Звереву, ни тем более Стефаносу Циципасу, ни Андрею Рублеву. Причем если у Тима хотя бы есть победа на US Open, то у остальных нет и этого.
В 2023-м Медведев вновь набрал шикарную форму, выдал на Открытом чемпионате США в полуфинале суперматч против Алькараса, но был остановлен Джоковичем. В начале этого года он сыграл выше всяких похвал в Мельбурне, однако уступил с 2:0 в титульном поединке Australian Open Синнеру. На Уимблдоне он обыграл Синнера, после чего уступил Алькарасу. А на US Open проиграл уже Синнеру. Он по-прежнему хорош, однако все же не может справиться с вышедшими на пик Янником и Карлосом. Да и никто не может, но все же Медведев страдает от испано-итальянского доминирования больше всех. В 2024 году он проиграл этой парочке суммарно шесть игр из семи, в том числе трижды на «Больших шлемах». На Уимблдоне Даниил сказал: «Алькарас и Синнер — два великих чемпиона. Но я их не боюсь».
Что ж, может, действительно не боится, но при этом признает, что вчерашние тинэйджеры вышли на топ-уровень. И совладать с ними (да еще и обоими) почти «невыполнимая миссия». Хотя это вовсе не означает, что Даниилу надо сдаваться — даже суперталантам ничто человеческое не чуждо, они подвержены травмам, не всегда находятся на пике формы. Столь опытный игрок, как Медведев, наверняка получит еще несколько шансов и может ими воспользоваться. Но ждать от него возвращения первой строчки в рейтинге и россыпи «Больших шлемов» как минимум было бы слишком оптимистично.
Сергей Подушкин