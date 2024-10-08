Медведев — лучший игрок своего поколения. В другую эпоху он стал бы лидером мужского тенниса

В 2023-м Медведев вновь набрал шикарную форму, выдал на Открытом чемпионате США в полуфинале суперматч против Алькараса, но был остановлен Джоковичем. В начале этого года он сыграл выше всяких похвал в Мельбурне, однако уступил с 2:0 в титульном поединке Australian Open Синнеру. На Уимблдоне он обыграл Синнера, после чего уступил Алькарасу. А на US Open проиграл уже Синнеру. Он по-прежнему хорош, однако все же не может справиться с вышедшими на пик Янником и Карлосом. Да и никто не может, но все же Медведев страдает от испано-итальянского доминирования больше всех. В 2024 году он проиграл этой парочке суммарно шесть игр из семи, в том числе трижды на «Больших шлемах». На Уимблдоне Даниил сказал: «Алькарас и Синнер — два великих чемпиона. Но я их не боюсь».