Казахстанка сместила Рыбакину и вошла в один ряд со Швентек и Соболенко

Путинцева, являющаяся 32-ой ракеткой мира в первом круге турнира категории WTA 1000 обыграла китаянку Чжан Шуай (6:4, 6:4) и вышла на пятое место по количеству побед на «тысячниках» в 2024 году. На ее счету 15 побед. Она вошла в список с полячкой Игой Швентек с 30-ю победами, белоруской Ириной Соболенко (23), американками Коко Гауфф (21) и Даниэль Коллинз (17).