Казахстанка сместила Рыбакину и вошла в один ряд со Швентек и Соболенко

Путинцева, являющаяся 32-ой ракеткой мира в первом круге турнира категории WTA 1000 обыграла китаянку Чжан Шуай (6:4, 6:4) и вышла на пятое место по количеству побед на «тысячниках» в 2024 году. На ее счету 15 побед. Она вошла в список с полячкой Игой Швентек с 30-ю победами, белоруской Ириной Соболенко (23), американками Коко Гауфф (21) и Даниэль Коллинз (17).
В случае выхода казахстанской спортсменки в полуфинал турнира в Ухане, она обойдет по этому показателю Коллинз, которая не участвует в данных соревнованиях.
В следующем матче на турнире в Китае Путинцева встретится с серебряным призером Олимпиады-2024 и 18-й ракеткой мира Донной Векич из Хорватии.
Отметим, что первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина пропустила часть сезона. Из-за проблем со здоровьем она не смогла принять участие на Олимпиаде-2024, а также на ряде соревнований под эгидой WTA.