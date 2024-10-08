«Будет кошмар». Сёстры Мирра и Эрика Андреевы договорились поделить призовые в 1-м дерби

После выхода во второй круг Уханя Мирра объяснила, почему они с Эрикой не играют друг с другом на тренировках. «Мы давным-давно договорились, что не будем играть сеты и матчи друг с другом на тренировках. Но не потому, что нервничаем, а потому, что переживаем друг за дружку. К примеру, если я вижу, что она часто ошибается, или вижу, что она чему-то не рада, волнуется, то сама начинаю переживать за неё и не могу играть нормально. Когда она видит, что со мной что-то не то, то не может нормально играть и тренироваться. Мы можем вместе проводить тренировки, бить по мячу, бегать, ещё что-то. Но не играть. Это не пошло бы на пользу никому из нас», — приводит её слова пресс-служба WTA.