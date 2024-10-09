Казахстанка преподнесла сенсацию на турнире за 3 миллиона и «вышла» на Соболенко

Во втором круге она не без труда прошла 18-ю ракетку мира из Хорватии Донну Векич.
Первый сет остался за казахстанкой — 6:4, второй уже выиграла хорватка — 6:3. В заключительной, третьей партии победила Путинцева — 6:4.
Соперницы провели на корте 2 часа и 30 минут. Путинцева сделала 1 эйс и совершила 3 двойные ошибки, Векич выполнила 2 подачи навылет при 9 двойных ошибках.
Следующей соперницей Юлии станет победительница матча Арина Соболенко (№ 2, Беларусь) — Катерина Синякова (№ 37, Чехия).
Призовой фонд турнира составляет 3 221 715 миллиона долларов.