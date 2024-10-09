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Экс-первая ракетка мира Алькарас вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае

Алькарас вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае, обыграв Гаэля Монфиса.

Источник: Reuters

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Экс-первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас пробился в четвертьфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Шанхае, призовой фонд которого составляет 9 миллионов долларов.

В матче четвертого круга Алькарас, получивший третий номер посева, переиграл француза Гаэля Монфиса со счетом 6:4, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 27 минут.

За выход в полуфинал «Мастерса» Алькарас поспорит с победителем встречи между американцем Томми Полом (11-й номер посева) и Томашем Махачем (30) из Чехии.