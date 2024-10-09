На Уимблдоне линейных судей заменит компьютер, пишут СМИ

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) на своем официальном сайте объявила о введении на всех турнирах с 2025 года электронной системы ELC Live, которая заменит линейных судей. Система ELC Live была впервые опробована на итоговом турнире 2017 года в Милане и с тех пор неоднократно тестировалась на других соревнованиях в сочетании с традиционным судейством.