На Уимблдоне линейных судей заменит компьютер, пишут СМИ

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Организаторы Уимблдонского теннисного турнира со следующего сезона впервые за 147-летнюю историю соревнований откажутся от использования линейных судей, заменив их искусственным интеллектом, сообщает The Times.
Сообщается, что на всех 18 игровых кортах, включая Центральный корт, в следующем году будет установлена автоматизированная система Electronic Line Calling (ELC).
«На Уимблдоне изначально не хотели прекращать давнюю традицию и переходить на ELC, но организаторы пришли к выводу, что высокие стандарты турнира могут быть скомпрометированы, если продолжать использовать судей-людей. ELC считается более точной системой судейства, к которой уже привыкли лучшие игроки», — пишет издание.
До сих пор на Уимблдоне требовалось около 300 судей на линии в возрасте от 18 до 80 лет для обслуживания более 650 матчей в течение двух недель.
Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) на своем официальном сайте объявила о введении на всех турнирах с 2025 года электронной системы ELC Live, которая заменит линейных судей. Система ELC Live была впервые опробована на итоговом турнире 2017 года в Милане и с тех пор неоднократно тестировалась на других соревнованиях в сочетании с традиционным судейством.