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Потапова не смогла выйти в третий круг турнира в Ухане

Потапова не смогла выйти в третий круг турнира в Ухане, уступив Джессике Пегуле.

Источник: Reuters

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Потапова не сумела выйти в третий круг турнира категории WTA 1000 в китайском городе Ухань, призовой фонд которого превышает 3,2 миллиона долларов.

Во встрече второго раунда 23-летняя россиянка, занимающая 38-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), уступила посеянной на турнире под вторым номером представительнице США Джессике Пегуле. Во втором сете россиянка отказалась от продолжения борьбы при счете 0:2. Первую партию она проиграла со счетом 2:6. Продолжительность матча составила 36 минут.

В следующем круге Пегула сыграет с китаянкой Ван Синьюй.