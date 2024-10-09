Потапова не смогла выйти в третий круг турнира в Ухане

Во встрече второго раунда 23-летняя россиянка, занимающая 38-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), уступила посеянной на турнире под вторым номером представительнице США Джессике Пегуле. Во втором сете россиянка отказалась от продолжения борьбы при счете 0:2. Первую партию она проиграла со счетом 2:6. Продолжительность матча составила 36 минут.