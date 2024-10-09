«Я готов дать ему бой». Шанхайские признания Медведева перед новой битвой с Синнером

— Часто спорю с судьями. Знал, что мне просто нужно оставаться сосредоточенным на себе, так как иногда бывает нелегко собраться с силами, например, после перерыва. Когда ты споришь с арбитром, иногда это отвлекает и не идёт тебе на пользу. Думаю, что именно это и произошло. Иногда это даёт тебе дополнительный толчок, чтобы сказать: «Боже мой, всё против меня». Так что я знал, что мне нужно оставаться сильным, мне удалось хорошо подать и сделать брейк. Очень доволен своим уровнем.