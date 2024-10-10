Ушел великий Надаль: за что его полюбили в России и мире

Занимавший верхнюю строчку рейтинга на протяжении 209 недель 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль официально объявил о том, что финал Кубка Дэвиса, который пройдет в испанской Малаге, станет последним профессиональным турниром в его карьере.
Сенсацией это заявление не стало. Надалю в июне исполнилось 38. Он выиграл все, что можно было выиграть. Кроме титулов «Большого шлема» в его послужном списке 36 побед на турнирах серии «Мастерс» и пять трофеев Кубка Дэвиса, завоеванных в составе национальной сборной. На протяжении 17 лет он неизменно завершал сезон в Топ-10 рейтинга и пять раз признавался лучшим игроком Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Противостояние Надаля с Роджером Федерером определяло развитие мирового тенниса на протяжении многих лет.
Блистательная карьера испанца началась с 2005-го, когда его признали «Новичком года АТР». Стиль игры Рафы, как называют его в теннисном мире, идеально подходил для грунтовых кортов. Он сочетал атлетизм, высокие скорости и прекрасное чтение игры. На корте Надаль всегда был джентльменом и не давал соперникам повода в чем-то его упрекнуть.
В 12 лет перед Рафой стоял выбор: футбол или теннис. Учитывая, что дядя будущей первой ракетки мира Мигель Анхель Надаль блистал в составе «Барселоны», решение могло быть и иным. Отец Надаля настоял на теннисе, за что все поклонники спорта должны быть ему благодарны. Хотя Рафа на протяжении всей карьеры любил выходить на футбольное поле в благотворительных матчах и называет себя самым главным болельщиком «Реала» и сборной Испании.
В мире тенниса многие звезды без отрыва от успехов на корте успевают становиться героями светской хроники. Но Надаль не из их числа. Со своей будущей женой он начал встречаться в 2005 году, хотя знакомы они были еще со школы. Рафаэль и Хиска поженились после 14 лет отношений. Два года назад у них родился долгожданный первенец, Рафаэль-младший.
Рафа покорял сердца болельщиков во всем мире своей естественностью. Никогда не забуду, как на церемонии открытия Олимпиады-2008 в Пекине он устроил настоящие пляски на дорожке. Парад на какое-то мгновение даже притормозил свой ход, а звезда мирового тенниса продолжал веселиться и выплескивать эмоции. Успел даже сфотографироваться с кем-то из зрителей. В Пекине Надаль выиграл «золото» в индивидуальном турнире, а на двух следующих Олимпиадах был знаменосцем сборной Испании. Через восемь лет после своего первого олимпийского триумфа он завоевал титул в парном разряде в Рио вместе с Марком Лопесом.
Надаль еще в прошлом году заявил, что сезон-2024 станет последним в его карьере. Его мучили травмы; он понимал, что сражаться на корте приходится не только с молодыми оппонентами и вечным Новаком Джоковичем, но и с куда более грозным соперником, имя которому Время. И все же Рафа отчаянно цеплялся за свой шанс. Опустившись в восьмую сотню рейтинга, Надаль продолжал заявляться на турниры «Большого шлема».
На любимом «Ролан Гаррос» жребий был к нему немилосерден, словно намекая: пора прощаться. В первом круге Надаль попал на посеянного под четвертым номером Александра Зверева — и уступил в трех сетах. С Уимблдона и US Open испанец снялся. И вот теперь Рафа объявил о том, что его прощальным бенефисом станет финал Кубка Дэвиса. Конечно, партнеры по сборной Испании сделают все, чтобы и в этом году легенде мирового тенниса удалось поднять над головой Серебряную салатницу.
Остается пожалеть о том, что российские поклонники тенниса так и не смогли увидеть игру Надаля вживую. Организаторы St. Petersburg Open несколько раз говорили, что пытались договориться с менеджерами испанца, но график у него был расписан на пять лет вперед, а стартовые были неподъемны даже для «Газпрома». Да и на Кубок Кремля зазвать Рафу не удалось. Хотя в России его любили и ценили. И, возможно, увидят его на матчах легенд.
Хотя истинные поклонники тенниса не раз будут пересматривать записи лучших игр Надаля, которые он провел на пике своей карьеры.
Автор: Борис Ходоровский