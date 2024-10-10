Ушел великий Надаль: за что его полюбили в России и мире

Рафа покорял сердца болельщиков во всем мире своей естественностью. Никогда не забуду, как на церемонии открытия Олимпиады-2008 в Пекине он устроил настоящие пляски на дорожке. Парад на какое-то мгновение даже притормозил свой ход, а звезда мирового тенниса продолжал веселиться и выплескивать эмоции. Успел даже сфотографироваться с кем-то из зрителей. В Пекине Надаль выиграл «золото» в индивидуальном турнире, а на двух следующих Олимпиадах был знаменосцем сборной Испании. Через восемь лет после своего первого олимпийского триумфа он завоевал титул в парном разряде в Рио вместе с Марком Лопесом.