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Соболенко оправилась после 1:6, повесила «баранку» и лишила Казахстан сенсации

Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Ухане (Китай), обыграв на стадии ⅛ финала казахстанку Юлию Путинцеву, занимающую 35-е место в мировом рейтинге, передают Vesti.kz.

Источник: НОК Беларуси

Первый сет остался за Путинцевой — 6:1. Во втором Соболенко собралась и победила со счетом 6:4. А в третьей партии белоруска повесила казахстанке «баранку» — 6:0.

Соперницы провели на корте 2 часа и 3 минуты. В ходе игры Соболенко сделала 4 эйса и совершила 3 двойные ошибки, а Путинцева выполнила 2 подачи навылет при 4 двойных ошибках.

В ¼ финала Соболенко встретится с победителем матча Беатрис Хаддад-Майя (№ 12, Бразилия) — Магдалена Френх (№ 27, Польша).

Призовой фонд турнира составляет 3 221 715 миллиона долларов.