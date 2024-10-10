Соболенко оправилась после 1:6, повесила «баранку» и лишила Казахстан сенсации

Первый сет остался за Путинцевой — 6:1. Во втором Соболенко собралась и победила со счетом 6:4. А в третьей партии белоруска повесила казахстанке «баранку» — 6:0.
Соперницы провели на корте 2 часа и 3 минуты. В ходе игры Соболенко сделала 4 эйса и совершила 3 двойные ошибки, а Путинцева выполнила 2 подачи навылет при 4 двойных ошибках.
В ¼ финала Соболенко встретится с победителем матча Беатрис Хаддад-Майя (№ 12, Бразилия) — Магдалена Френх (№ 27, Польша).
Призовой фонд турнира составляет 3 221 715 миллиона долларов.